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منوعات

هواوي تختار نظام التشغيل لينكس لحواسيبها بديلاً لـ مايكروسوفت

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:56 ص
صدى البلد
آية جمعة
على الرغم من قيام حكومة الولايات المتحدة بإدراج هواوي Huawei في قائمتها السوداء، إلا أن قسم أجهزة اللاب توب التابع لعملاق الإلكترونيات الصينية يواصل مسيرته، على الرغم من التقارير التي تفيد بتعليق عمليات تسليم قطع غيار الأجهزة في يونيو، مما أثار القلق من إمكانية الخروج من سوق تصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

واستبدلت شركة هواوي الصينية نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز 10 المطور بواسطة شركة أمريكية بـ نظام لينكس ( Linux) المثبت مسبقًا على أجهزة حواسيبها المحمولة (MateBook) في الصين.

ومن المحتمل أن تفقد هواوي Huawei قدرتها على شراء تراخيص ويندوز Windows من مايكروسوفت Microsoft نظرًا لوضعها في "القائمة السوداء"، مما يمنع الشركات التي تتعامل في التكنولوجيا الأمريكية الأصل من إجراء أعمال مع Huawei، الأمر الذي سيشكل قائمة سوداء فعالة من قبل الحكومة الأمريكية.

وكانت الشركة الصينية قد قامت بابتكار نظام التشغيل الخاص بها المسمى (HarmonyOS) كبديل لنظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل، لكن بالنسبة إلى أجهزة الحواسيب المحمولة، فإن الشركة الصينية اختارت نظام لينكس.

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