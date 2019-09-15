زيادة تعريفة ركوب وسائل النقل العام في غانا

أعلنت هيئات تشغيل النقل البري في غانا عن زيادة إضافية في تعريفة أسعار ركوب وسائل النقل العام ابتداءً من يوم غد الاثنين بنسبة 10%.



وذكرت صحيفة (جانيان تايمز) في أكرا، أن هذه الزيادة في أسعار وسائل النقل العام بين المدن وداخلها فضلا عن سيارات الأجرة "التاكسي" تأتي نتيجة للارتفاع الأخير في أسعار الوقود.



ووردت هذه الزيادة في بيان صدر في أكرا هذا الأسبوع، وقعه مجلس تنسيق النقل البري مع اتحاد النقل البري الخاص في غانا، وناشد المسؤولون الجهات المختصة الالتزام بالرسوم الجديدة ونشر قائمة الأسعار في محطات التحميل لتجنب أي مواجهة مع جمهور المسافرين.



