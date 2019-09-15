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يوتيوب يلغي عدد مشاهدات الفيديوهات.. لهذا السبب

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:54 ص
موقع يوتيوب
موقع يوتيوب
شيماء عبد المنعم
قرّر موقع مشاركة الفيديوهات يوتيوب "YouTube"، إحداث تغيير كبير في نظام الرسم البيانى للموسيقى الخاص به، بعد اكتشافه أن الفنانين والشركات كانوا يستخدمون الثغرات للنمو ولتضخيم عدد الأشخاص الذين يشاهدون مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" المتخصص في مجال التقنية، فلم يُعد "يوتيوب" يحسب "مرات مشاهدة الإعلانات" عندما يتعلق الأمر بالشركة بحساب الرسوم البيانية الموسيقية بدلًا من ذلك سيتم تصنيف مقاطع الفيديو الموسيقية، بدلًا من ذلك، سيكون ترتيب مقاطع الفيديو الموسيقية التي يتم مشاهدتها على أعلى مستوى يعتمد على عدد مرات التشغيل الفعلية.

ويساعد ذلك في معالجة الحملات الإعلانية المحسوبة التي يتم إطلاقها خصيصًا لنشر فيديو موسيقي على مخططات "يوتيوب" خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من نشره، للترويج أن الفيديو حطم الرقم القياسي في المشاهدات خلال 24 ساعة.

وواجه نظام الرسم البياني الموسيقي في "يوتيوب" بعض الخلافات خلال الأشهر القليلة الماضية، ففي شهر يوليو الماضى، حطم مغني الراب الهندي (بادشاه) الرقم القياسي لمعظم المشاهدات خلال 24 ساعة من إطلاق الفيديو الخاص به، متغلبًا على BTS بـ 75 مليون مشاهدة ليصل إلى 74.6 مليون مرة قبل أشهر فقط.

ولكن يشتبه بعض الناس في أن مجموع عرض مغني الراب قد تضخم باستخدام أرقام مصطنعة،, أشارت وكالة "بلومبرج" في وقت لاحق أن بادشاه وفريقه اشتروا إعلانات إما ضمنت الفيديو أو روجت له، هذا أدى إلى زيادة عدد المشاهدات بشكل كبير قرر الموقع عدم الاعتراف بأرقام عدد المشاهدات التى تخطت الأرقام القياسية للمشاهدة.

ويعتبر نشر الفيديو هو وسيلة فعالة للوصول إلى جمهور معين من خلال عرض لأول مرة للأغنية، ولكن لن يتم النظر بعدد مرات المشاهدة المدفوعة على موقع يوتيوب عند النظر إلى تسجيلة قياسية لاول مرة على مدار 24 ساعة.

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