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رياضة

بث مباشر.. مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:57 ص
فريق ميلان
فريق ميلان
محمد السعيد
يحل فريق ايه سي ميلان ضيف على نظيره هيلاس فيرونا، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا:

وتقام مباراة روما وهيلاس فيرونا في تمام التاسعة إلا ربع مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 4.

ميلان ضد هيلاس فيرونا:

ويسعى ميلان لتحقيق فوزه الثاني في الكالتشيو، والحفاظ على آماله في المافسه على اللقب، بينما يطمح هيلاس فيرونا في تحقيق نتيجة إيجابية على آرضه ووسط جماهيره.

ترتيب ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي:

ويحتل هيلاس فيرونا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ 4 نقاط، بينما يواجه يتواجد ميلان في المركز الـ 13 بـ 3 نقاط.

مباريات آخرى في الدروي الإيطالي:

ويلتقي اليوم ايضا ضمن الجولة نفسها من الدوري الإيطالي، روما مع ساسولو، وجنوى مع أتلانتا، باريشيا مع بولونيا، وبارما مع كالياري، وسبال مع لاتسيو.

بث مباشر لمباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي:



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