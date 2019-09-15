نثق_بالجيش_المصرى يتصدر تويتر عقب مؤتمر الشباب

تصدر #نثق_بالجيش_لمصرى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عقب مؤتمر الثامن للشباب وانعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، و شباب البرنامج الرئاسي، وشباب الجامعات، وشباب السياسيين، وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وأيضًا شباب رجال الأعمال.
و دشن رواد موقع "تويتر #نثق_بالجيش_الصمرى فور الانتاء من المؤتمر و جاءت ابرز التغريدات :
#نثق_بالجيش_نثق_بالسيسي ربنا يحفظك ياريس ويرد كيدهم في نحورهم
#نثق_بالجيش_نثق_بالسيسي تحيا مصر عاش السيسي
خير اجناد الارض #نثق_بالجيش_نثق_بالسيسي
#نثق_بالجيش_نثق_بالسيسي نثق بالجيش نثق بالسيسى
#نثق_بالجيش_نثق_بالسيسي بنحبك ياريس وبنثق فيك لانك بتتقي الله في شعبك
وبنثق في الجيش حامي الارض والعرض تعظيم سلام لكم
#نثق_بالجيش_نثق_بالسيسي نثق فى من ضحوا مازالوا يضحضوا من اجلنا واجل مصر
و دشن رواد موقع "تويتر #نثق_بالجيش_الصمرى فور الانتاء من المؤتمر و جاءت ابرز التغريدات :
#نثق_بالجيش_نثق_بالسيسي ربنا يحفظك ياريس ويرد كيدهم في نحورهم
#نثق_بالجيش_نثق_بالسيسي تحيا مصر عاش السيسي
خير اجناد الارض #نثق_بالجيش_نثق_بالسيسي
#نثق_بالجيش_نثق_بالسيسي نثق بالجيش نثق بالسيسى
#نثق_بالجيش_نثق_بالسيسي بنحبك ياريس وبنثق فيك لانك بتتقي الله في شعبك
وبنثق في الجيش حامي الارض والعرض تعظيم سلام لكم
#نثق_بالجيش_نثق_بالسيسي نثق فى من ضحوا مازالوا يضحضوا من اجلنا واجل مصر