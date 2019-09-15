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ديني

وفاة الدكتور سعد جاويش أحد علماء الحديث في الأزهر الشريف

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:05 ص
الدكتور سعد جاويش
الدكتور سعد جاويش
محمد شحتة
توفي منذ قليل الدكتور سعد جاويش أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من الجامع الأزهر ويقام العزاء غدا من قرية رزق جاويش بكفر الشيخ.

يذكر أن الدكتور سعد جاويش أحد أبرز علماء الأزهر الشريف في علم الحديث وتتلمذ على يديه العديد من الطلاب المصريين والوافدين وله الكثير من المحاضرات في أروقة الأزهر الشريف.

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