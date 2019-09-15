ابن_مصر يتصدر تويتر عقب الدورة الثامنة لمؤتمر الشباب

تصدّر هاشتاج #ابن_مصر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عقب مؤتمر الثامن للشباب وانعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، وشباب البرنامج الرئاسي، وشباب الجامعات، وشباب السياسيين، وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وأيضًا شباب رجال الأعمال.





ودشَّن رواد موقع "تويتر #ابن_مصر فور الانتهاء من المؤتمر، وجاءت أبرز التغريدات:





رئيسنا #ابن_مصر البار صمام امان الوطن العربي





ياكاتب التاريخ لاتغلق صفحاتك فهناك الكثير من الإنجازات يقوم بها #إبن_ مصر





أرفع رأسك فوق يا غالي #ابن_ مصر لا يعرف المستحيل فارس انتظرته مصر وشعبها من رب العباد سفير سلام الإنسانية وأمانها





تحيا مصر السيسي #ابن_مصر المخلص





كلنا الجيش والسيسى الشجاع #إبن_مصر البار



