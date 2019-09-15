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باحثة بالمركز المصري: الإخوان بدأوا بالعمل الدعوي وانتهوا إلى القتل.. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:26 ص
الإرهاب
الإرهاب
مي محمد
قالت تقي النجار، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن بداية تنظيم جماعة الإخوان كانت تنظيم دعوي حتى أظهروا الوجه القبيح لديهم وتم كشفهم بتشكيل نظام خاص قام بالاغتيالات والتفجيرات في دول العالم.

وأشارت تقى النجار، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأحد، إلى أن التنظيمات الإرهابية استلهمت البنية الفكرية لها من كتابات الإخوان المسلمين وأدبياتهم، لافتة إلى أنهم بدأوا في الانطلاق منذ عام 1980 إلى عام 1990 من خلال خلق صراع بين الدول تم توظيف الإرهاب لإسقاط الاتحاد السوفييتي.

وتابعت أن أمريكا في هذا الوقت دعمت أجهزة إرهابية في أفغانستان بالتعاون مع أجهزة استخباراتية بداية تشكيل طالبان، وبالفعل تم إسقاطه وتفكيكه.

وأكدت أن أمريكا لم تكن تعلم أن جماعة الإخوان ستنقلب عليها، وهذا ما حدث في في أحداث 11 سبتمبر، مشيرة إلى ان بداية من عام 2007 إلى 2001 شهد العالم تراجع وجمود نسبي لظاهرة الإرهاب، نظرًا لن هذه التنظيمات خلال ذلك الفترة كانت تعيد ترتيب أوراقها وهيكلها.

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