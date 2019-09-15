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أخبار العالم

مسئول باكستاني: التوترات مع الهند لن يؤثر على مشروع خط الأنابيب "تابي"

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:37 ص
صدى البلد
أ ش أ
صرّح مسئول حكومي باكستاني بأن التوترات المتصاعدة مع الهند لن تؤثر على مشروع خط أنابيب الغاز "تابي"؛ الذي يمر عبر تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند. 

وأوضح المسئول -في تصريح أدلى به لصحيفة /ذا إكسبرس تربيون/ الباكستانية حسبما أوردت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد- أن أعمال بناء المشروع بدأت في تركمانستان ومن المتوقع أن يبدأ العمل به قريبا انطلاقا من الحدود التركمانية - الأفغانية وصولا إلى ولاية هيرات الأفغانية، كما من المقرر أن يتم العمل بخط الأنابيب في باكستان خلال الربع الأول من العام القادم.

وأشارت صحيفة /ذا إكسبرس تربيون/ إلى أن بعض الجهات أعربت عن شكوكها إزاء مستقبل مشروع خط الأنابيب "تابي"، فيما قام البعض بنقل مشاريع خطوط أنابيب الغاز إلى الخارج، وذلك على خلفية التوترات المتصاعدة بين الهند وباكستان على إقليم كشمير.

يُذكر أن "تابي" هو مشروع خط أنابيب يتعهد بالربط بين وسط وجنوب آسيا، حيث من المتوقع أن يمر عبر أفغانستان؛ البلد الذي تمزقه الحرب، ثم يعبر باكستان وصولا إلى الهند من أجل تعزيز النشاط الاقتصادي وضمان إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

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