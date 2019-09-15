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صباح الورد يسلط الضوء على المؤتمر العربي لصحة المرأة.. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:33 ص
المؤتمر العربي الأول
المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة
ندى فتح الله
قال الدكتور عصام السيد، رئيس مجموعة الصحة العامة بجامعة الدول العربية، إن الحاضرين بالمؤتمر العربي الأول لصحة المرأة 150 مشاركا من مختلف الدول العربية.

وأضاف عصام السيد، في تصريحات خاصة له ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "ten" اليوم، الأحد، أن هناك 32 خبيرا حضروا المؤتمر وقدموا 22 ورقة علمية.

وأوضح رئيس مجموعة الصحة العامة بجامعة الدول العربية أن المؤتمر هو الأول من نوعه على مستوى الدول العربية.

من جانبها، قالت الدكتورة سامية العمودي، رئيس وحدة التمكين الصحي للمرأة السعودية بجامعة الملك عبد العزيز، إن هناك العديد من الأهداف التي تحققت للمرأة، على رأسها؛ التعليم الجيد، مشيرة إلى أنهم استطاعوا إدراج منهج التمكين الصحي والتشريعات التي من شأنها حماية حقوق صحة المرأة في منهج كلية الطب بالجامعة.

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