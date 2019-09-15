زلزال بقوة 4ر4 درجة يهز شمال غرب إيران ويلحق أضرارا بـ100 منزل



ونقلت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية عن المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة آذربيجان الغربية شمال غربي إيران عباس جعفري قوله إن هذه الهزة كانت قوية بحيث أدت إلى خسائر مادية في القرى الحدودية للمحافظة لكن دون وقوع قتلى أو إصابات.



وأضاف "اجتمعت لجنة إدارة الأزمات فور وقوع الزلزال وبدأت عمليات الإغاثة منذ الساعات الأولى لوقوعه، وقام الهلال الأحمر بتوزيع 70 خيمة في هذه المنطقة".



هز زلزال بقوة 4ر4 درجة على مقياس ريختر في مدينة "جالدران" في أقصى شمال غرب إيران، ما أضر بمائة منزل قروي في هذه المنطقة، دون وقوع قتلى.