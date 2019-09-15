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يوتيوب يوقف خدمة Leanback على متصفح الويب

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:40 ص
يوتيوب
يوتيوب
أ ش أ
نبه موقع خدمة مقاطع الفيديو (يوتيوب) اليوم / الأحد / مستخدميه ، الذين يفضلون مشاهدة الفيديوهات على متصفح الويب عن طريق (Leanback) والتي تسمح باستعراض المحتوى بواجهة كبيرة وعالية الوضوح ، بأن هذه السمة "ستختفي قريبًا".

وذكرت قناة (سكاي نيوز عربية) الإخبارية أنه ليس من الواضح حتى الآن سبب وقف (يوتيوب) لسمة (Leanback) على الويب ، مشيرة إلى أن هذا الإجراء لم يمنع المستخدم من مشاهدة الفيديوهات بهذه السمة على أجهزة أخرى.

كانت شركة "يوتيوب" قد أعلنت في الأول من سبتمبر الجاري أنها أزالت أكثر من 100 ألف فيديو، وأغلقت 17 ألف قناة من منصتها خلال الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين ، وذلك لمخالفتها سياسة الشركة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.

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