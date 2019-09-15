دول أوروبية تتخذ قرارا عاجلا ضد فيسبوك.. تعرف عليه

اتخذت أكثر من 26 مؤسسة مالية عالمية حول العالم، في ما أطلقوا عليه "قرارا عاجلا"، بسبب تهديد فيسبوك "Facebook" الاستقرار العالمي.



وبحسب تقرير نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، حول فتح جهات تنظيمية دولية وأوروبية تحقيقات بشأن إطلاق "فيسبوك" عملته الرقمية المشفرة ليبرا "Libra"، فإن شركة "فيسبوك" ستواجه العديد من الأسئلة، بسبب المخاوف المقلقة، بشأن تهديد تلك العملة الرقمية للاستقرار المالي العالمي.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر أن مسئولين في 26 بنكًا مركزيًا عالممًا، من بينهم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الإنجليزي سيتوجهون لمساءلة شركة "فيسبوك" قبل طرح العملة الرقمية للتداول.



وذكرت المصادر أن ممثلين من تلك المؤسسات المالية، بالإضافة لمسئولين لشركة "فيسبوك" والمختصين بعملة "ليبرا" الرقمية، سيجتمعون في بازل غدا، الاثنين الموافق 16 سبتمبر.



وأضافت الصحيفة البريطانية أن المسئولين الدوليين سيسعون للحصول على معلومات حول نطاق تعامل تلك العملة وتصميمها وكيفية عملها.



وقالت وكالة "رويترز" إن مسئولي "فيسبوك"، رفضوا طلب التعقيب على تلك التقارير.



وقالت فرنسا وألمانيا إن عملة "ليبرا" الرقمية المملوكة لشركة "فيسبوك" تشكل تهديدا لسيادة دول الاتحاد الأوروبي.



وأشارت "فايننشيال تايمز" إلى أن "فرنسا وألمانيا" من ضمن الدول الأوربية التى أعلنت بصورة علنية أنها لن تعطي شركة "فيسبوك" التصريح لتداول "ليبرا" في بلادها.