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بدء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف الدولي

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:39 ص
مؤتمر الأوقاف الدولي
مؤتمر الأوقاف الدولي
عبدالرحمن محمد
بدأت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف الدولي فقه بناء الدولة رؤية فقهية معاصرة حيث استهل الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم للقارئ ياسر الشرقاوي.

ويستمر المؤتمر لمدة يومين بأحد فنادق القاهرة بمشاركة 55 دولة و30 مفتي وزير ونائب مفتي.

كما يناقش المؤتمر بحوثا عن مفهوم الدولة قديمًا وحديثًا من قبل 3 مفتين غير مصريين، وعن موقف الإسلام من نظم الحكم.

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