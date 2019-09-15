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أنتي الأهم: دورات وقوافل طبية للكشف عن سرطان الثدي.. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:38 ص
سرطان الثدي
سرطان الثدي
ندى فتح الله
قالت الدكتورة زيتا لطفي، الرئيس الشرفي لحملة ومبادرة أنتي الأهم، إن المبادرة قامت بتوعية المرأة والطفل.

وأشارت الدكتورة زيتا لطفي خلال تصريحات خاصة لها ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "ten" اليوم الأحد، على هامش مشاركتها بالمؤتمر العربي الأول لصحة المرأة، إلى أن المبادرة قد قامت بالعديد من الدورات والقوافل الصحية لاكتشاف مرض سرطان الثدي المبكر والأنيميا.

من جانبها قالت الدكتور سامية العمودي، رئيس وحدة التمكين الصحي للمرأة السعودية بجامعة الملك عبد العزيز، إن هناك العديد من الأهداف التي تحققت للمرأة، على رأسها؛ التعليم الجيد، مشيرة إلى أنهم استطاعوا ادراج منهج التمكين الصحي والتشريعات التي من شأنها حماية حقوق صحة المرأة في منهج كلية الطب بالجامعة.

وأوضح الدكتور عصام السيد، رئيس مجموعة الصحة العامة بجامعة الدول العربية، إن الحاضرين بالمؤتمر العربي الأول لصحة المرأة 150 مشاركا من مختلف الدول العربية.

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