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محافظات

بورسعيد تبحث عن الطفلة ملك بعد عودة رحمة الهاربة من أخيها وأمها لأسرتها

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:48 ص
الطفلة ملك
الطفلة ملك
كتب محمد الغزاوى
لم تمض ساعات على عودة الطفلة رحمة رأفت محمد ابنة حى الضواحى بمحافظة بورسعيد صاحبة ال 15 عاما إلى أسرتها التى تغيبت عنها 36 ساعة عقب مشادة بينها وبين أخيها وأمها محتمية بجارتها حتى خرجت صفحات التواصل الاجتماعية مجددا تنادى بالبحث عن الطفلة ملك ابنة العامين والتى اختفت فى ظروف غامضة من والدتها.

كان آلاف المستخدمين علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نشروا صورة للطفلة ملك عادل الجوهرى التي اختفت في ظروف غامضة، بنطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد عقب إعلان والدتها اختفائها.

وأكدت الأم فى تدوينة لها على مواقع التواصل أن ابنتها ملك عادل الجوهري وتبلغ من العمر عامين، ونشرت صورة واضحة لها، وطالبت الأم أبناء بورسعيد بالوقوف معها والبحث علي "ملك"، وطالبت كذلك من يراها مع شخص غريب أن يعيدها لأهلها.

وأكدت الأم أنها اصطحبت ابنتها لشراء منتجات من هايبر بحي الشرق، وأثناء قيام الأم بوضع منتجات في شنطة السيارة لم تجد صغيرتها التي تبلغ من العمر عامين والتي تركتها داخل السيارة دون إغلاقها.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد جهودها بحثا على ملك من خلال فحص أسباب اختفائها فى ظل الظروف الغامضة التى تعلنها الأم بجانب فحص مدى ترابط العلاقات العائلية للأسرة كون اختفاء الطفلة جاء بمنطقة حيوية بدائرة حى الشرق المعروفة بالحى الراقى فى محافظة بورسعيد.

يذكر أن مواقع وصفحات التواصل الاجتماعى كانت قد أثارت على مدار 36 ساعة ضجة حول اختفاء الطفلة رحمة مطالبين الأجهزة الأمنية بالبحث عنها لإعادتها إلى أسرتها والتى تبين بعد 36 ساعة هروبها من منزل الأسرة التى عادت له بإرادتها عقب مشاجرة مع أخيها ووالدتها والتي تبلغ من العمر 15 عاما.

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