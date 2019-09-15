ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمير عبد الباقي والد الطفل ياسين: أقارب غنوة حذفوا صوري مع ابني من حسابه بـ انستجرام

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:59 ص
أمير عبد الباقي
أمير عبد الباقي
شروق ابراهيم
قال أمير عبد الباقي والد الطفل ياسين، إن أقارب طليقته الراحلة غنوة قاموا بحذف صوره مع طفله ياسين من حساباته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وفيسبوك.

وأضاف أمير عبد الباقي في تصريحات لـ صدى البلد :" البعض يتعامل مع ياسين ابني وكأنه ولي امره رغم انهم ليس لهم صلة به الا قرابة وليسا من الدرجة الاولى ويتحكمون في علاقتي بأبني".

واشار إلى أنه لن يقف صامتا امام هذا الوضع بعدما تم ضم حضانة طفله ياسين لجدته " ماجدة عبد الحليم" قائلا :" مش هسيب مستقبل ابني يضيع".

وأكد أمير عبد الباقي على أنه لجأ للقضاء المصري المنصف من أجل الحصول على أحقية رؤية نجله اسبوعيًا لأن عائلة والدته تحاربه وترفض ذلك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنفيذ حكم قضائي.. نجل غنوة شقيقة أنغام ينهار بالبكاء أمام النيابة

بعد انتشار فيديو بكائه.. تعرف على الحالة النفسية لـ نجل شقيقة أنغام بعد انتقال حضانته لـ جدته

ياسين نجل غنوة يعيش ظروفا مشابهة لدوره في مسلسل زي الشمس

اتهمها بالنفاق.. أمير عبد الباقي: والدة طليقتي غنوة سبب الوقيعة بينها وبين أنغام

أمير عبد الباقي والد الطفل ياسين: جدة ابني استولت على أجره من مسلسل زي الشمس

جدته تستغله.. أمير عبد الباقي والد الطفل يس: أسعى لنقل حضانة نجلي لـ خالته أنغام

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة ليلا .. رسالة مؤثرة لمؤمن زكريا .. ومدرب الزمالك يتحدى الأهلي.. خسائر كهربا

تعليق مثير من شوبير على فوز الأهلي أمام كانو سبورت

قصة شقيقين من المنوفية عشقا بحر مطروح فغرقا في شط الغرام.. صور

وفاة زوجة الرئيس التونسي الراحل

شاهد بمحاكمة البشير يكشف تفاصيل صفقة عسكرية مشبوهة

كيف تعرف نتائج صلاة الاستخارة وأفضل وقت لأدائها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة شقيقين من المنوفية عشقا بحر مطروح فغرقا في شط الغرام.. صور

ضحية العنصرية .. حرمان سباحة من المركز الأول بسبب ملابسها الفاضحة .. صور

شاهد .. رسالة مؤثرة من لاعبي الأهلي لـ مؤمن زكريا