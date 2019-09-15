أمير عبد الباقي والد الطفل ياسين: أقارب غنوة حذفوا صوري مع ابني من حسابه بـ انستجرام

قال أمير عبد الباقي والد الطفل ياسين، إن أقارب طليقته الراحلة غنوة قاموا بحذف صوره مع طفله ياسين من حساباته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وفيسبوك.





وأضاف أمير عبد الباقي في تصريحات لـ صدى البلد :" البعض يتعامل مع ياسين ابني وكأنه ولي امره رغم انهم ليس لهم صلة به الا قرابة وليسا من الدرجة الاولى ويتحكمون في علاقتي بأبني".





واشار إلى أنه لن يقف صامتا امام هذا الوضع بعدما تم ضم حضانة طفله ياسين لجدته " ماجدة عبد الحليم" قائلا :" مش هسيب مستقبل ابني يضيع".



