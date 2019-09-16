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فيديو جراف

فيديوجراف| الجنين الشيطان يثير الجدل

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:13 م
صدى البلد
إسلام عبد الهادي
أم مراهقة في الـ 17 من عمرها، توجهت للطبيبة كي تقوم بعمل فحوصات على الجنين وتجري أشعة موجات صوتية "سونار" على الجنين.

إلا أن الصور الملتقطة للجنين أثارت الجدل، الجنين طفلة وحالتها الصحية جيدة، ولكن ظهورها المرعب أثار الجدل.

الأم وصفت طفلتها بالشيطان، وأبدت تعجبها من الشكل الذي ظهرت به الطفل في صور السونار.

من خلال الفيديوجراف، تعرف على قصة الجنين الشيطان، وشاهد ما قالته الطبيبة عن حالة الطفلة وسر ظهورها المرعب.

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