بين الحاضر و الماضى.. نادية الجندى تلفت الأنظار.. والجمهور: من جميلة إلى أجمل

نشرت الفناة نادية الجندى عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام" صورة جديدة ظهرت فيها وهى تخوض تحديا بين الحاضر والماضى، حيث وضعت صورة جمعت بين شكلها حاليا وفى الماضى.



وعلقت نادية الجندى على الصورة: "حلوة الفكرة اوى عجبتنى جدا مجهود متميز .. بشكرك .. و بتمنالك كل نجاح و توفيق".





ولفتت نادية الجندى أنظار متابعيها وتفاعلوا معها معلقين: "من جميلة الى اجمل"، "حلوة فى كل مراحلك"، "جميلة ماضى و حاضر"، و"نفس الملامح و الروح".