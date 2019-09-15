ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بين الحاضر و الماضى.. نادية الجندى تلفت الأنظار.. والجمهور: من جميلة إلى أجمل

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:27 ص
نادية الجندى
نادية الجندى
شروق حمدى
نشرت الفناة نادية الجندى عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام" صورة جديدة ظهرت فيها وهى تخوض تحديا بين الحاضر والماضى، حيث وضعت صورة جمعت بين شكلها حاليا وفى الماضى.

وعلقت نادية الجندى على الصورة: "حلوة الفكرة اوى عجبتنى جدا مجهود متميز .. بشكرك .. و بتمنالك كل نجاح و توفيق".


ولفتت نادية الجندى أنظار متابعيها وتفاعلوا معها معلقين: "من جميلة الى اجمل"، "حلوة فى كل مراحلك"، "جميلة ماضى و حاضر"، و"نفس الملامح و الروح".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نادية الجندي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد إمام في الجيم.. والجمهور: عاش يا وحش

بـ بابيون.. حسن الرداد يخطف الأنظار في أحدث ظهور له

إيمي سمير غانم تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام في أحدث ظهور لها

برفقة والدتها.. نانسي عجرم تلفت الأنظار عبر إنستجرام

بلوك جديد.. سوسن بدر تشعل انستجرام فى أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

ابراهيم فايق يكشف مفاجأة بشأن تأخر إعلان تولي إيهاب جلال قيادة المنتخب

مستعدون لحرب شاملة.. إيران تهدد أمريكا بضربات في الإمارات وقطر وبحر عمان

ضاحي خلفان لـ السعودية: أرسلوا طائراتكم واحرقوهم.. لماذا الانتظار؟

وفاة رضيع بسبب الطهارة .. محظورات في ختان الأبناء تسبب الموت

من داخل سيارتها.. أحدث ظهور لـ منة فضالي عبر إنستجرام

كيف تعرف نتائج صلاة الاستخارة وأفضل وقت لأدائها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة شقيقين من المنوفية عشقا بحر مطروح فغرقا في شط الغرام.. صور

ضحية العنصرية .. حرمان سباحة من المركز الأول بسبب ملابسها الفاضحة .. صور

شاهد .. رسالة مؤثرة من لاعبي الأهلي لـ مؤمن زكريا