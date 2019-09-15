سياحة الوفد تنظم ندوة بشأن مسارالعائلة المقدسة.. أبو شقة: أمر يهم المصريين جميعا والعالم.. والأنبا مارتيروس: جهود كبيرة من الدولة لاستقبال السياح المصريين والأجانب

رئيس حزب الوفد يطالب بتحويل مسار العائلة المقدسة إلى مزار عالمي

الأنبا مارتيروس: التراث الحضاري للعائلة المقدسة يؤكد قيمة مصر كملاذ آمن

منال العبسي: دعم مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر واجب وطني

عمرو صدقي: نحتاج دراسة معتمدة لتمهيد مسار العائلة المقدسة ليكون مزارًا سياحيًا

نظمت اللجنة النوعية للسياحة بحزب الوفد برئاسة أمل رمزي، ندوة في المقر الرئيسي لحزب الوفد، بحضور قيادات الحزب والأنبا مارتيروس، أسقف شرق السكة الحديد ومهمشة، وعمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب، وماجد الراهب، رئيس جمعية التراث المصري، والمهندس محمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار بجامعة المنصورة.فى البداية، طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، المسئولين عن السياحة بالاهتمام بمسار العائلة المقدسة وعمل دراسة جادة وسريعة بأن يكون مزارا عالميًا لكل شعوب الأرض وقبلة لجميع المسيحيين.وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، خلال كلمته فى الندوة، إن تلك الندوة تعد رسالة للجميع بأن مسار العائلة المقدسة أمر يهم المصريين جميعا والعالم بأسره لأنه حدث تاريخي وديني مهم ومؤثر في تاريخ البشرية، مشيرا إلى أن هذا المسار لم يحظ حتى الآن بما يجب أن يحظى به.وأوضح رئيس حزب الوفد، أن حزب الوفد هو بيت الأمة وبيت الوطنية المصرية وبيت الوحدة الوطنية، فهذا الحزب نشأ وولد وترعرع من رحم ثورة شعبية حقيقية هي ثورة 1919 وهي التي جمعت المصريين جميعا شبابا ونساء ورجالا ومسلما وقبطيا، فالجميع مصريون وعلى قلب وإرادة وتصميم وصوت واحد "نعيش نعيش وتحيا مصر".وأضاف أن ثورة 1919 شاهدت أعظم صورة للوحدة الوطنية الحقيقية، فالقس كان يخطب في الأزهر والشيخ يخطب في الكنيسة، وكان حزب الوفد منذ مولده يحمل شعار الهلال الذي يحتضن الصليب، وهذه هي القيمة الحقيقية التي يعتز بها الوفديون ويفخر بها المصريون جميعا لأن "الدين لله والوطن للجميع".وقدم الأنبا مارتيروس، أسقف شرق السكة الحديد ومهمشة، الشكر لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، لحرصه على إحياء رحلة مسار العائلة المقدسة، وتوجيه الدعوة من الدكتورة أمل رمزي، رئيس اللجنة النوعية للسياحة بالحزب.وقال الأنبا مارتيروس إن التراث الحضاري للعائلة المقدسة، يؤكد قيمة مصر كملاذ آمن، دونه التاريخ وكتب العقائد الدينية وسجلات التراث، فكانت كلمات الكتاب المقدس التي تحدثت عن مجيء العائلة إلى مصر "جعلت من مصر ابني" و"مبارك هو شعبي مصر"، وفي أشعياء 19، "هو ذا الرب قادم على سحابة خفيفة"، كما جاء في القرآن الكريم بسورة المؤمنين " وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ" والمقصود بالربوة هنا مصر.وأشار أسقف شرق السكة الحديد ومهمشة، إلى كتابات البابا ساريفوس سنة 835 بخصوص العائلة المقدسة باللهجة الصعيدية والموجود منها نسخة في مكتبة الفاتيكان ومكتبة باريس وبريطانيا، مؤكدًا أن العائلة المقدسة أرست مجموعة من القيم الإنسانية في مصر، مثل: "نبذ العنصرية ومناهضة التمييز العنصري"، لأن السيد المسيح عندما ولد ترك قومه وجاء إلى مصر، فكأنه يقول أنا ليس لخاصتي فقط وأنا للغير وهو ما يحقق وعد الله لأبونا إبراهيم، أن الرسالة ليست للأمة اليهودية فقط.وأضاف الأنبا مارتيروس، أن السيد المسيح أعطى فكرة عن أهمية صنع السلام ومن القيم الإنسانية وإظهار مبادئ المصريين من الكرم وحب الآخر وكرم الضيافة والمصادر التاريخية في الثقافة العربية الخاصة بالعائلة المقدسة، التي سجلتها كتب "قصص الأنبياء وتاريخ الأمم وفتوح الشام وفضاء مصر المحروسة وتاريخ ابن خلدون والموسوعة القبطية وموسوعة قصة الحضارة".وأكد أن هناك جهودا كبيرة مبذولة من الأجهزة التنفيذية في الدولة لاستقبال السياح المصريين والأجانب في أماكن مسار العائلة المقدسة، في المعادي ومصر القديمة ودير المحرق، وهي أماكن متسعة لاستقبال السياح، مشيرًا إلى أن هناك جمعيات أهلية مثل جمعية الحفاظ على التراث المصري، أقامت أكثر من ندوة تثقيفية وأكثر من جلسات مع مختصين من وزارة الثقافة للمساهمة في تنمية مسارات العائلة المقدسة، ثم كان مشروع تطوير شجرة مريم بالمطرية وتم رواج سياحي عن مسار العائلة المقدسة من خلال كتب واحتفالات كبرى بالكنيسة المعلقة والعرض الفنية في المتحف القبطي وكنيسة العذرا في المعادي، وتم تشكيل لجان لتطوير مسار العائلة المقدسة واحتفالات وصلوات وترانيم وكرولات بالمراكب النيلية وتحرص الكنيسة القبطية بعيد دخول العائلة المقدسة.وقالت الدكتورة منال العبسي، رئيسة اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، إن دعم مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر واجب وطني وضرورة ملحة.ووجهت الدكتورة منال العبسي، الشكر إلى اللجنة النوعية للسياحة بالوفد برئاسة أمل رمزى، مساعد رئيس الحزب، لدعمها واهتمامها بمشروع مسار رحلة العائلة المقدسة والعمل على إعادة إحيائه.وأكدت رئيسة نوعية المرأة، أن اهتمام الجهات الرسمية في الدولة وغير الرسمية كجهات المجتمع المدني والأحزاب وجميع المصريين بهذا المشروع يجعل السياحة الدينية المصرية في مقدمة المزارات بالنسبة للسائحين والحجاج من الإخوة الأقباط الذين يأتون للحج في مصر، خاصة بعد اعتماد البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان، مسار رحلة العائلة المقدسة ضمن مسارات الحج.وقالت الدكتورة منال العبسي إنه منذ إعلان لجنة المرأة بالوفد في أغسطس 2018، عن إطلاقها مبادرة «مصر المحبة» لدعم مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر تحت قيادة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وقيامها بزيارة جميع أماكن مسار رحلة العائلة المقدسة، وأنها ترحب بجميع المبادرات التي يتم إطلاقها لذات الهدف من أجل الاستفادة من الترويج للسياحة الدينية المصرية عالميا، لجلب العملة الصعبة وانعاش الاقتصاد الوطني.وأكد عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب، ضرورة وضع تصور ودراسة جدوى من قبل متخصصين وتعتمد من رئيس الجمهورية لتمهيد مسار العائلة المقدسة ليكون مزارًا سياحيًا، ما يحقق المزيد من الأمور الإيجابية لأبناء المحافظات التي تضم نقاط الرحلة.وأوضح عمرو صدقي أن رحلة العائلة المقدسة هي الرحلة الوحيدة في العالم التي حدثت في مصر فقط، مشيرا إلى أن خريطة مسار العائلة المقدسة تضم 25 نقطة وتم اعتمادها من بابا الفاتيكان، لذلك يجب اعتماد هذه الخريطة بشكل رسمي والعمل عليها حتى يكون الأمر واضحا للسائح الذي يأتي من جميع أنحاء العالم للزيارة.وقال إنه يجب إعداد دراسة وافية لمسار العائلة المقدسة من خلال المتخصصين، خاصة أن المسار يضم عددا كبيرا من محافظات الجمهورية، ومنها محافظات لم تدخل إليها السياحة من قبل لذلك نحن أمام فرصة كبيرا جدا لإحياء السياحة الدينية.وشدد عمرو صدقي على ضرورة وضع خريطة رئيسية يوافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفذ تحت قيادة البابا ورجال الأعمال لتمهيد هذا المسار كمزار سياحي.وأضاف أن السياحة تحدث نهضة في أي بلد تدخل به، مشيرا إلى أن فوه ودسوق رائعة وبها مصانع طرابيش وسجاد تنعش السياحة الريفية وهي مشهورة جدا في الصين، والسياح ينبهرون بالفلاحة و"القعدة البلدي" في الفنادق.