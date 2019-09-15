برلماني: السيسي يعلي مبدأ الشفافية والمصارحة مع الشعب المصري

قال النائب اللواء سلامة الجوهري، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الإرهاب فى جلسة مؤتمر الشباب الثامن يلخص الأزمة التى تواجه مصر والقارة الأفريقية بالكامل.



وأضاف النائب اللواء سلامة الجوهري، فى بيان اليوم، الأحد، أن الرئيس السيسى يبنى وعى الشباب بحجم قضية الإرهاب والتحديات التى تواجه مصر والأمة بالكامل، لافتا إلى أنه دائمًا وأبدًا يعلي مبدأ الشفافية والمصارحة مع الشعب المصري.



وأكد نائب زفتى أن مصر نجحت حتى الآن فى مواجهة سرطان الإرهاب وهو ما يزعج قوى الشر التى تخطط لهدم واستقرار هذا البلد ولكن مصر مستمرة فى معركتها ضد الإرهاب واستمرار البناء.



وطالب النائب اللواء سلامة الجوهري الشباب بإدراك الوضع الذى تعيشه مصر وما يحاك من مؤمرات ضدها لأنهم المستقبل الحقيقى الذى يمكن أن يساعد فى استكمال البناء حتى الوصول لمرحلة للاستقرار الكامل.