واشنطن: حوار الطاقة مع القاهرة يهدف لدعم أهداف مصر الإقليمية

التقي وزير البترول والثروة المعدنية الأسبوع الماضي مع نائب وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت وذلك لإطلاق أول حوار إستراتيجي في مجال الطاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز قدرات مصر في إنتاج وتوزيع الطاقة وذلك دعما لتحويل مصر الي مركز إقليمي لتصدير الغاز.



قال نائب وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت أن هناك مذكرة تفاهم بين القاهرة وواشنطن تم توقيعها في يوليو الماضي علي هامش المؤتمر الوزاري لمنتدي غاز شرق المتوسط نصت علي عقد حوار إستراتيجي بين البلدين سنويا ، لافتا الي ان واشنطن تري انه يجب الإستفادة من الموقع الجغرافي المصري كمحور إقليمي لتصدير الغاز من دول منتدي غاز شرق المتوسط وكذلك جذب استثمارات جديدة في مجال الطاقة بالمنطقة.



وفي بيان لوزارة الطاقة الأمريكية قالت إن الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي في مجال الطاقة يهدف إلى "تسهيل التعاون الحكومي والخاص في مجال الطاقة بين الولايات المتحدة ومصر حيث نسعي لنقل ومشاركة التكنولوجيا من معاملنا الوطنية التابعة لوزارة الطاقة".



وأوضحت أن تعاون البلدين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بقطاع الطاقة على سبيل المثال لا الحصر يشمل تعزيز تجارة الطاقة، تكنولوجيا الفحم النظيف واستخدام الكربون وتخزينه والاقتصاد الحيوى وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتقنيات المبانى الخضراء والشبكات الذكية وبناء قدرات الطاقة ابرز النقاط التي تحدثا فيها وزير البترول المصري مع نائب وزير الطاقة الأمريكي.



وصرح نائب وزير الطاقة الأمريكي بأن منتدى غاز شرق المتوسط ليس فقط هاما لأمن الطاقة في المنطقة، ولكن للأمن بصفة عامة أيضا فحوار الطاقة الإستراتيجي بين القاهرة وواشنطن يستهدف دعم الأهداف الإقليمية لمصر.



واضاف :إن منتدى غاز شرق المتوسط مهم للمنافسة العالمية بسوق الطاقة حيث ترغب الولايات المتحدة في أن يكون هناك تنافسية بالسوق وذلك لخدمة المستهلكين في الحصول علي اعلي جودة وبسعر أقل ، فلقد تحدثت الولايات المتحدة مع الأوروبيين، ودول أخرى مهتمة بشراء الغاز الطبيعي ليس فقط من الولايات المتحدة لكن من دول أخرى حول العالم .



وذكر برويليت قائلا : يجب علي الحكومة المصرية عمل الكثير والكثير من أجل جذب المزيد من الإستثمارات الأمريكية اليها في مجال الطاقة حيث أن المستثمرين وخاصة الشركات متعددة الجنسيات تريد "ثقة" وعقود مضمونة وهو أمر استطاعت مصر بالفعل تقديمه.



برويليت يضيف :هناك العديد من الشركات الأمريكية المهتمة بالاستثمار بمشروع بنبان للطاقة الشمسية، ونريد أن نربطهم بالأشخاص المناسبين هنا في مصر حيث أن الولايات المتحدة حريصة على العمل مع الحكومة المصرية لنقل تكنولوجيا طاقة البطاريات، وأن الطاقة المتجددة جانب مهم من تنوع وأمن الطاقة.