المشرف على طباعة المصحف بالسعودية: فكر الإخوان أوغر الصدور وشتت المجتمعات

قال الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والمشرف العام على طباعة المصحف الشريف بالمملكة العربية السعودية، إن هناك انتشارا كبيرا لمعلومات مغلوطة من قبل الجماعات المتطرفة.



وأضاف آل الشيخ في كلمته بمؤتمر وزارة الأوقاف الدولي بعنوان "فقه بناء الدولة رؤية عصرية"، أن بناء الدول الإسلامية قائم على الاهتداء والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله الكريم ومن أهم قواعد بناء الدول هو إرساء قواعد العدل والتسامح ومحاربة الفساد والمفسدين وهو ما اتفقت عليه الدول وأكدته الشريعة الإسلامية.



وأكد أن الفكر التشدد الذي قام عليه المتطرفون والإخوان المسلمون أوغر الصدور وشتت المجتمعات، منوها أن الله تعالى أكد على الالتزام بالعهود والمواثيق، منوها أن من أعظم الفساد هو ما يتعلق بالفكر والعقيدة، ولذا لا يمكن الاستقرار والعيش في سلام إلا بنشر الفكر الصحيح ومواجهة الفكر بالفكر فالرسول أرسى دولته على نشر العدل ومحاربة الظلم والفساد.



وذكر أن الإسلام طالب الجميع بالحفاظ على النفس والعرض والدين، منوها أن أمر الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، كما أن التيسير مطلب شرعا والنبي ما خير بين أمرين الا اختار ايسرهما.