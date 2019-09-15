ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المشرف على طباعة المصحف بالسعودية: فكر الإخوان أوغر الصدور وشتت المجتمعات

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:32 ص
لمشرف على طباعة المصحف
لمشرف على طباعة المصحف بالسعودية
عبدالرحمن محمد - محمد شحتة
قال الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والمشرف العام على طباعة المصحف الشريف بالمملكة العربية السعودية، إن هناك انتشارا كبيرا لمعلومات مغلوطة من قبل الجماعات المتطرفة.

وأضاف آل الشيخ في كلمته بمؤتمر وزارة الأوقاف الدولي بعنوان "فقه بناء الدولة رؤية عصرية"، أن بناء الدول الإسلامية قائم على الاهتداء والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله الكريم ومن أهم قواعد بناء الدول هو إرساء قواعد العدل والتسامح ومحاربة الفساد والمفسدين وهو ما اتفقت عليه الدول وأكدته الشريعة الإسلامية.

وأكد أن الفكر التشدد الذي قام عليه المتطرفون والإخوان المسلمون أوغر الصدور وشتت المجتمعات، منوها أن الله تعالى أكد على الالتزام بالعهود والمواثيق، منوها أن من أعظم الفساد هو ما يتعلق بالفكر والعقيدة، ولذا لا يمكن الاستقرار والعيش في سلام إلا بنشر الفكر الصحيح ومواجهة الفكر بالفكر فالرسول أرسى دولته على نشر العدل ومحاربة الظلم والفساد.

وذكر أن الإسلام طالب الجميع بالحفاظ على النفس والعرض والدين، منوها أن أمر الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، كما أن التيسير مطلب شرعا والنبي ما خير بين أمرين الا اختار ايسرهما.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أخبار المساء .. تسجيل صوتي للمرة الثانية لزوجة محمد علي يكشف مصيبة .. والداخلية تستهدف البؤر الإجرامية بـ 4 محافظات .. رئيس أرامكو: لا إصابات بين العاملين

الدولار يسجل 16.48 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 15-9-2019

طارق السيد يكشف خسائر كهربا برحيله عن الزمالك

ضاحي خلفان يفتح النار: أنتم أضعف ما في الإمارات

ليفربول يستفز مانشستر سيتي

نذر ذبيحة للمساكين هل له يعطي للأهل والأصدقاء؟ المفتي السابق يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة شقيقين من المنوفية عشقا بحر مطروح فغرقا في شط الغرام.. صور

ضحية العنصرية .. حرمان سباحة من المركز الأول بسبب ملابسها الفاضحة .. صور

شاهد .. رسالة مؤثرة من لاعبي الأهلي لـ مؤمن زكريا