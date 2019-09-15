المصرية اللبنانية : منتدى الشباب جسر للتواصل مع الرئيس لأجل صنع مستقبلهم

أشاد محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بلقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتواصله مع الشباب من خلال منتديات الشباب ومنصات "اسأل الرئيس".



وقال الحوت، خلال انعقاد المؤتمر الوطني للشباب في دورته الثامنة بحضور 1600 مشارك من شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات:"إنه يعد جسر للتواصل بين القيادة السياسية والأجيال ومشاركة الشباب فى صنع مستقبلهم".



وأضاف أن "اسأل الرئيس" منصة للحوار الجرئ بين الدولة المصرية والشباب ومناقشة كافة الملفات وقضايا الشباب والرد عليها بمنتهي الشفافية وهو ما يعزز من القيم الانسائية وغرس روح الانتماء والوطنية فى نفوس الشباب ويجعلهم أكثر فاعلية فى صنع مستقبلهم.



وتابع "الحوت"، أن منتدي شباب العالم أسهم فى الترويج السياحى لمصر، نظرًا لمشاركة عشرات الجنسيات من مختلف دول العالم فى النسختين الأولى والثانية من المنتدى، لافتا أن اقامة منتديات الشباب والتفاعل الكبير بين الشباب بأكثر من لغة يعطي دفعة للعلاقات بين مصر ومختلف الدول على جميع المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية.



وأكد رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية، على أهمية القاء الضوء على رواد الأعمال من النماذج الناجحة واستعراض تجاربهم ومشروعاتهم فى مجالات الصناعة والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها لزيادة وعي الشباب بنشر ثقافة العمل الحر.

