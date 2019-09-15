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الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:27 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة - صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً. 

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. 

وتكون حالتا البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. 

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:
القاهرة 33/25
الإسكندرية 31/24
بورسعيد 29/23
شرم الشيخ 36/27
بني سويف 34/23
الأقصر 36/23
الوادي الجديد 36/20

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