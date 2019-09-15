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حوادث

الداخلية تقدم تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالجوازات

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:27 ص
تسهيلات كبار السن
تسهيلات كبار السن فى الجوازات
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة ، والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

وقامت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية، باستقبال عدد من المواطنين، وجميعهم من (كبار السن - ذوى الإعاقة - المرضى - غير القادرين على الحركة)، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها ، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

وأكدت الوزارة على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.

ويأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الإعاقة.
الداخلية تقدم تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالجوازات
الداخلية تقدم تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالجوازات
الداخلية تقدم تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالجوازات
الداخلية تقدم تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالجوازات
الداخلية تقدم تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالجوازات
الداخلية تقدم تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالجوازات

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