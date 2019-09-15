فضاءات تصدر رواية مامبا سوداء لـ أسامة رقيعة

صدر حديثا عن دار فضاءات للنشر والتوزيع رواية جديدة بعنوان "مامبا سوداء"، للباحث والروائي السوداني أسامة رقيعة.



تدور أحداث الرواية في عالمين مختلفين، هما عالمنا نحن البشر، وعالم الجن الموازي والذي يكاد يتطابق مع عالمنا بقوانينه وشرائعه التي تحكم سكانه، ويختلف بما فيه من غرائب وطاقات وقدرات فائقة، وسحر وشيطانية، وبولوج فرد من الجن إلى عالم البشر تبدأ اللعبة.



في القصر الفخم، قصر زوجها مقصود والذي يغط بنوم عميق في الجانب الآخر من القصر، وفي غرفتها الخاصة، وبين روائح العطور، وتصاعد دخان البخور، تبدو "ملعوبة" من خلال الأضواء الخافتة، كزهرة اقحوان ، تتهيأ للقاء "جايكا" الذي يتحَرَّقُ بشغف مجنون، يتسلل إلى غرفتها من اللامكان، ليغرق معها في طقوس المجون.



صدر للكاتب أسامة رقيعة عن دار فضاءات للنشر والتوزيع: رواية (اللحن المفقود) 2015، رواية (الوتر الضائع) 2012، رواية (أحداث منتصف النهار) 2012، رواية (زهور البلاستيك) 2012، نصوص سردية (خواطر وترحال) 2010، مجموعة قصصية (ذكريات مدام س) 2010.

