إعادة حقيبتين لاثنين من المواطنين بعد فقدهما بمحطة مترو الشهداء



وفى وقت لاحق حضر لديوان القسم مالك الحقيبة (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج، للإبلاغ عن فقده حقيبة اليد الخاصة به وتبين أنها ذات الحقيبة المعثور عليها، وتم تسليمه الحقيبة بكامل محتوياتها.



ولاقى ذلك استحسان المواطنين، وقدما الشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول فى التواصل معها وإعادة الحقيبتين.



وذلك استمرارًا لجهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لتكثيف التواجد الأمنى، داخل محطات مرفق مترو الأنفاق والسكك الحديدية وبداخل القطارات.

نجحت الخدمات الأمنية بمحطة مترو أنفاق الشهداء فى إعادة حقيبتين لاثنين من المواطنين بداخلهما مبلغ مالى، عقب تركهما سهوًا بالمحطة.تبلغ لقسم شرطة ثالث المترو من الخدمات المعينة بمحطة مترو أنفاق الشهداء بعثور أحد أفراد الشرطة من قوة الإدارة على حقيبة يد حريمى وبداخلها (مبلغ مالى- متعلقات شخصية –هاتف محمول).وفى وقت لاحق حضرت لديوان القسم مالكة الحقيبة (مقيمة بدائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج)، والذى أدلت بمواصفات الحقيبة وما بداخلها، وتم تسليمها الحقيبة بكامل محتوياتها.وفى ذات السياق، تبلغ لقسم شرطة ثالث المترو من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة مترو أنفاق الشهداء بعثور أحد أفراد الشرطة من قوة الإدارة على حقيبة يد متروكة بمدخل محطة الشهداء ، وبداخلها ( مبلغ مالى- متعلقات الشخصية ).