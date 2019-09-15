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نصرف لهم حوافز.. مصنع 999 الحربى: نفتح أبوابنا للشباب المجتهد النشيط.. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:37 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال اللواء مختار أباظة، رئيس مجلس إدارة مصنع الحربى 999، إن المصنع يفتح بابه لكل فنى ماهر، لافتًا إلى أنه يتم تدريب الشباب قبل الالتحاق بالمصنع لكى يكونوا على أعلى مستوى تنفيذى.

وأضاف اللواء مختار أباظة، خلال لقاء خاص مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الأحد، أن المصنع يفتح بابه للشباب المجتهد النشيط، مشيرًا إلى أن هناك عمالا باليومية، بالإضافة إلى المهندسين والعمال الذين يعملون بعقود دائمة.

وأوضح اللواء مختار أباظة أن المصنع يفتح باب التقدم أمام الشباب كل فترة للتقديم، مؤكدًا أن كل من تثبت مهارته يتم إلحاقه بالعمل فورًا.

وأكد أن المصنع يحاول توفير الجو الملائم للشباب والخدمات المناسبة لهم، كما يتم صرف حوافز للعمال والمهندسين المجتهدين.

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