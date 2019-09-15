بث مباشر.. مباراة المصري وماليندي بطل زنجبار في الكونفدرالية

يستهل فريق المصري البورسعيد مشواره في بطولة الكونفدرالية، الأحد، بمواجهة نظيره ماليندي بطل زنجبار، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية.





موعد مباراة المصري وماليندي في الكونفدرالية:





وتقام مبرااة المصري وماليندي في تمام الثالثة والربع عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر فضائية أون سبورت.





المصري ضد ماليندي:





ويسعى المصري بقيادة مدربه إيهاب جلال لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، قبل خوض لقاء العودة في مصر.





وقال إيهاب جلال خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بطل زنجبار، أنه استعد لمباراة ماليندي، من خلال المعسكر المغلق الذي اقامه في بورسعيد، قبل السفر إلى زنجبار.





قائمة المصري لمواجهة ماليندي





وكان إيهاب جلال اعلن قائمة المصري لمواجهة بطل زنجبار، والتي ضمت 21 لاعبًا كالتالي:





في حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة.





خط الدفاع: كريم العراقي، اسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، محمود حمد، عبد الناصر دي ماريا، عمر كمال عبد الواحد.





خط الوسط: فريد شوقي، حجاج عويس، عمرو موسى، أحمد ياسر، شيخ موكورو، ايزي ايميكا، إسلام عطية، حسن علي، سعيد سينبري، حسين رجب.



