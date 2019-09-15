الجمل الرابض.. حكاية صخرة شكلتها الطبيعة وأصبحت مزارا في الوادي الجديد

تشتهر محافظة الوادي الجديد بالعديد من الصخور التي تمثل أشكالًا مختلفة علي هيئة حيوانات أو زواحف أو طيور وأشجار، وذلك بسبب عوامل التعرية والنحت والترسيب، التي مرت بها تلك الصحراء خلال الحقب التاريخية العتيقة، وفي تلك البيئة القاحلة الخالية من الأنهار والبحار والمحيطات.



وتمثل صخرة الجمل الرابض إحدي الصخور الشهيره ، التي تقع في مدخل قرية تنيدة التابعه لمركز بلاط، وأطلق عليها هذا الاسم لكونها تتوسط إحدى المناطق الصحراوية على شكل جمل حيث إنها استمدت اسمها من شكلها، والذي لا يختلف كثيرًا عن شكل الجمل الرابض وسط الحقول الزراعية.



ويقول عادل العمدة صاحب متحف تنيدة البيئي , إن الصخرة تقع على بعد كيلو متر فقط من الطريق السريع، الذي يربط واحة الداخلة بواحة الخارجة، وهو ما أظهرها بشكل كبير للسياح المتوافدين للمنطقة، خصوصًا أن ارتفاعها يزيد عن 12 مترًا، وتتوسط المزارع والحقول الخضراء.



وأكد العمدة أن الصخرة أصبحت مزارًا مهمًا بالنسبة للسياح، كما أنها يقام بجوارها عدد من الحفلات البدوية، خصوصًا في ليلة رأس السنة، والتي يتوافد عليها مئات السياح لقضاء تلك الليلة على أنغام المزمار البدوي وسط المروج الخضراء.



وذكر أن صخرة الجمل الرابض ليست الوحيدة التي تحظى بشهرة كبيرة في الوادي الجديد، فيوجد غيرها الكثير من الصخور التي تمثل أشكالًا مختلفة للحيوانات والأشجار والطيور بمحمية الصحراء البيضاء والجلف الكبير كصخرة الفرخة والماشروم والخابور، وجميعها مسجلة كمزارات طبيعية على الخريطة الدولية للسياحة.



من جانبه أكد خالد حسن مدير هيئة تنشيط السياحه الإقليمية بالوادي الجديد، أن الهيئة أدرجت الصخرة ضمن المزارات السياحية بالمحافظة، بعد أن ذاع صيتها بشكل كبير، حيث تم وضعها على الخريطة السياحية بالمحافظة باعتبارها واحدة من الظواهر الطبيعية النادرة.



وأوضح أنها أصبحت مقصدًا هامًا لهواة التصوير الفوتغرافي الأجنبي والعربي والذين يتوافدون سنويًا بشكل كبير على المحافظة وخاصةً في فصل الشتاء، لافتًا إلى أن الهيئة تدرس إنشاء قرية سياحية بتلك المنطقة نظرا لتوافد السياح العرب والاجانب اليها من الحين للآخر.