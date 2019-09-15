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رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباريات السبت.. إنتر في الصدارة ويوفنتوس على كف عفريت

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:55 ص
رونالدو أمام فيورنتينا
رونالدو أمام فيورنتينا
إسراء أشرف
انتهى أمس، السبت، اليوم الأول من مباريات الجولة الثالثة بالدوري الإيطالي "كالتشيو"، بفوز إنتر ميلان على نظيره أودينيزي، بنتيجة 1-0.

كما شهدت الجولة فوز نابولي على سامبدوريا بنتيجة 2-0، فيما تعادل يوفنتوس مع فيورنتينا 0-0، ليكون التعادل الأول له بعد أن حقق الفوز في الجولة الأولى والثانية.

ولم ينل يوفنتوس حامل اللقب حظ الصعود إلى الصدارة منذ انطلاق الدوري، حيث احتل المركز السادس بعد انتهاء الجولة الأولى والمركز الثالث بعد انتهاء الجولة الثانية، والمركز الثاني في الجولة الثالثة الحالية، في ظل سيطرة إنتر على القمة.

وستستكمل باقي مباريات الجولة اليوم، حيث يلتقي جنوى مع أتلانتا، وبريشيا مع بولونيا، وبارما مع كالياري، وسبال مع لاتسيو، وروما مع ساسولو، وهيلاس فيرونا مع ميلان، بينما يلتقي تورينو مع ليتشي غدًا الاثنين في اختتام الجولة.

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي قبل انتهاء الجولة الثالثة كالتالي..
ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباريات السبت.. إنتر في الصدارة ويوفنتوس على كف عفريت
ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباريات السبت.. إنتر في الصدارة ويوفنتوس على كف عفريت

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