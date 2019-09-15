وزير الشئون الإسلامية السعودي: السيسي رئيس مجاهد حمى الدين والتراث

قال الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، إن الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان يعملان بمنهج حديث لبناء الدول.



ووصف الوزير الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس المجاهد الذي حمى الدين والتراث ودافع عن مصر الغالية بعدما أراد الإرهابيون وأعداء الوطن بها شرا.



وأشار إلى أن مؤتمر الأوقاف الدولي يأتي في وقت مهم بسبب الأفكار التي بثتها جماعات الإرهاب والتطرف، موجهًا الشكر لمصر على اختيارها موضوع المؤتمر.



وأضاف خلال كلمة الافتتاح في مؤتمر الأوقاف الدولي، أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى دولته على أسس العدل ومحاربة الفساد، لذلك لا بد وأن يراعي في بناء الدول الحديثة الاجتهاد في البحث والفتوى لأن الفتوى تتغير حسب الزمان والمكان، وهكذا فعل عمر بن الخطاب والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما.



وأكد أن بناء الدول لا يكون بالتكاسل وانما بالجهد والعرق وبناء القوى العسكرية.