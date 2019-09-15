الحرف اليدوية تنظم زيارة لقرية جراجوس بمحافظة قنا

نظمت غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات زيارة إلى قرية جراجوس فى إطار خطة الدولة لتطوير وإحياء الحرف التراثية المصرية وحفظها من الاندثار ورفع قيمة هذه الحرف لتوفير المستقبل الأفضل لأصحابها من الحرفيين، وفق تعاون سابق مع الغرفة ومحافظة قنا.



وشهدت الزيارة حضور رحاب منصور عضو مجلس الادارة الغرفة وممدوح الشربيني المدير التنفيذي والدكتورة مرفت استشاري الجودة.



وقال ممدوح الشربيني المدير التنفيذي للغرفة، إن الزيارة تستهدف متابعة تنفيذ مشروع جراجوس لإحياء حرفة صناعة الخزف والفخار بقرية جراجوس بمحافظة قنا، مشيرا إلى اهتمام محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان بالتعاون مع الغرفة وتذليل العقبات التي تواجه الحرف اليدوية بالمحافظة.



وشدد الشربييني، أن قطاع الحرف اليدوية بدوره سيساهم فى تنمية وانتعاش الاقتصاد المصرى بصفة عامة، لافتا إلى انه انطلاقا من البروتوكول الموقع بين غرفة صناعة الحرف اليدوية ومؤسسة بنك مصر تأتى زيارة المشروع بقرية جراجوس مركز قوص محافظة قنا لمتابعة خط سير العمل ومتابعة النشاط القائم بالمصنع والوقوف على كل التطورات فى العمل بالمشروع.

