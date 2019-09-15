بسبب فرش خضار.. مقتل شخص والحكم على قاتله بالمؤبد في مشاجرة بأسيوط

تسبب فرش خضار في مشاجرة كبيرة بين أبناء عمومة بقرية كوم أبوشيل بمركز أبنوب باسيوط نتج عنها مقتل شخص والحكم على آخر بالسجن المؤبد.





تعود وقائع القضية رقم 1247 لسنة 2019 الى 18 يناير الماضي حيث خرج " عز أحمد محمد شعيب " 28 سنة " المتهم " كعادته لفرش خضار بالشارع بالقرية للبيع للأهالي ، ولكن وجد اعتراض من ابن عمومته " رمضان محمد شعيب " على وضع الفرش في الشارع مما نشب على اثرها مشاجرة بينهم.





وتطورت المشاجرة الى حضور ابناء المجني عليه والقاء الخضار في عرض الشارع مما زاد الأمر سخونة فقام نجل المجني عليه بإخراج سلاح وسحبه على المتهم لتهديده ولكن لم يستجب للتهديد واندلعت بينهم مشاجرة بالعصى فقام المتهم بضرب المجني عليه بالعصى مما أدى إلى إصابته والتي أودت بحياته .





وأسدلت الدائرة الثالثة عشرة بمحكمة جنايات أسيوط اوراق القضية بمعاقبة المتهم " عز أحمد محمد شعيب بالسجن المؤبد.



