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رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. مكافآت فورية لـ لاعبي الأهلي بعد الفوز على كانو سبورت

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:54 ص
فريق الاهلي
فريق الاهلي
عبد الحكيم ابو علم
قرر طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في غينيا، صرف مكافآت فورية للاعبين عقب الفوز على كانو سبورت مساء أمس، السبت.

وحقق الأهلي فوزا ثمينا على كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي أقيمت أمس، السبت، على ملعب مالابو.

ويسعى طارق قنديل لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الزمالك في بطولة السوبر المصري المقرر لها مساء الجمعة المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

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