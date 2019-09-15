بعد أن تحدث عنها الرئيس بمؤتمر الشباب .. 5 معلومات عن جامعة الجلالة الجديدة

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال جلسة "اسأل الرئيس" في مؤتمر الشباب الوطني بنسخته الثامنة عن اعزم الدولة المصرية على افتتاح عدد من الجامعات الجديدة خلال العام المقبل، ومنها جامعة الجلالة.





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد 5 معلومات عن جامعة الجلالة:





* ستضم جامعة الجلالة ما يزيد على 14 كلية بالإضافة إلى الاكاديمية العليا للعلوم ومراكز تميز ومراكز أبحاث وحاضنات تكنولوجية.





*تشمل كلياتها مختلف التخصصات العلمية والنظرية مثل كلية "الهندسة، والبايوتكنولوجي والصناعات الدوائية، والطب البشري، والعلاج الطبيعي، والأسنان، والعلوم الطبية المساعدة، والتمريض، والعلوم، والغذاء والصناعات الغذائية".





*يوجد بها عددا من الكليات النظرية مثل " الإدارة والسياسات العامة، كليات الفنون والعلوم الإنسانية والاجتماع، والإعلام"





* من المقرر أن تستقبل جامعة الجلالة عند إفتتاحها 12 ألفًا و750 طالبًا فى بثلاثة مراحلها.



