لو بتضايقك.. أفضل طريقة لـ قراءة الرسائل المحذوفة على واتساب

قد يكون الأمر مزعجًا عندما يقوم شخص ما بحذف رسالة واتساب WhatsApp قبل أن تتاح لك فرصة قراءتها، لا سيما في محادثات المجموعة. ومع ذلك، قد لا تعرف أن هناك أيضًا طريقة يمكنك من خلالها الرجوع إلى كل تلك الرسائل التي تم حذفها.





وفيما يتعلق بذلك، يعرض موقع "أندرويد بيت" التقني حيلة بسيطة لـ قراءة الرسائل المحذوفة على واتساب WhatsApp.





كل ما ستحتاج إليه لتكون قادرًا على قراءة تلك الرسائل التي تم محوها هو تطبيق يسجل أو ينشئ سجلًا بجميع إشعاراتك ورسائلك الواردة، ومن أفضل تلك التطبيقات هو Notisave ، سواء تم مسح الرسائل أم لا، فسيحتفظ هذا التطبيق بسجل لكل إشعار تحصل عليه.





ومع ذلك ، للقيام بذلك ، سيكون عليك منحها حق الوصول إلى الإشعارات الخاصة بك، وسيتجاوز هذا الوصول التطبيقات الأخرى حتى يتمكن من جمع بيانات الإشعارات.





وحينها، سوف يسجل كل إشعار تتلقاه، بما في ذلك الرسائل التي تم محوها فيما بعد.



