ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لو بتضايقك.. أفضل طريقة لـ قراءة الرسائل المحذوفة على واتساب

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:52 ص
رسائل محذوفة على
رسائل محذوفة على واتساب
آية جمعة
قد يكون الأمر مزعجًا عندما يقوم شخص ما بحذف رسالة واتساب WhatsApp قبل أن تتاح لك فرصة قراءتها، لا سيما في محادثات المجموعة. ومع ذلك، قد لا تعرف أن هناك أيضًا طريقة يمكنك من خلالها الرجوع إلى كل تلك الرسائل التي تم حذفها. 

وفيما يتعلق بذلك، يعرض موقع "أندرويد بيت" التقني حيلة بسيطة لـ قراءة الرسائل المحذوفة على واتساب WhatsApp.

كل ما ستحتاج إليه لتكون قادرًا على قراءة تلك الرسائل التي تم محوها هو تطبيق يسجل أو ينشئ سجلًا بجميع إشعاراتك ورسائلك الواردة، ومن أفضل تلك التطبيقات هو Notisave، سواء تم مسح الرسائل أم لا، فسيحتفظ هذا التطبيق بسجل لكل إشعار تحصل عليه. 

ومع ذلك ، للقيام بذلك ، سيكون عليك منحها حق الوصول إلى الإشعارات الخاصة بك، وسيتجاوز هذا الوصول التطبيقات الأخرى حتى يتمكن من جمع بيانات الإشعارات. 

وحينها، سوف يسجل كل إشعار تتلقاه، بما في ذلك الرسائل التي تم محوها فيما بعد.

كل ما عليك القيام به هو الانتقال إلى السجل وتحقق من الإشعارات التي تم حذفها على واتساب WhatsApp. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف تقرأ الرسائل المحذوفة على واتسآب مجانا.. أندرويد وآيفون

وأخيرا.. ميزة واتساب التى طال انتظارها

أفضل 5 تطبيقات تسمح لك بقراءة الرسائل المحذوفة من واتساب

هذه التطبيقات تساعدك على استخدام واتساب بشكل أفضل

ترشيحاتنا

ليست اليمن.. من أين انطلق الهجوم على منشآت أرامكو السعودية؟

السوبر زملكاوي .. مرتضى منصور: الزمالك لم يخسر بخماسية وقادر على التأهل الأفريقي

مهداة إلى بيروت.. أحدث إطلالة لـ منة فضالي

تعامل مع المنافس بغرور .. طارق السيد يكشف أسباب هزيمة الزمالك

كيف تعرف نتائج صلاة الاستخارة وأفضل وقت لأدائها

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد 15 - 9 - 2019 في مصر .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة شقيقين من المنوفية عشقا بحر مطروح فغرقا في شط الغرام.. صور

ضحية العنصرية .. حرمان سباحة من المركز الأول بسبب ملابسها الفاضحة .. صور

شاهد .. رسالة مؤثرة من لاعبي الأهلي لـ مؤمن زكريا