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رياضة

نجم برشلونة يشيد بزميله انسو فاتي: عمل رائع

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:52 ص
دى يونج وأنسو فاتي
دى يونج وأنسو فاتي
القسم الرياضي
نجح فريق برشلونة من استعادة بريقه مجددا أمس، بالفوز على فريق فالنسيا بنتيجة 5-2 في إطار منافسات الدوري الإسباني ، وذلك بعد البداية المتواضعة للفريق في أول 3 جولات.

وشهدت المباراة تألقا لافتا من اللاعب الشاب أنسو فاتي وكذلك الوافد الجديد الهولندي فرينكي دي يونج وكلاهما سجل في شباك "الخفافيش"، بينما أضاف باقي الأهداف جيرارد بيكيه والعائد من الإصابة لويس سواريز (هدفان).

وأشاد دي يونج بزميله أنسو فاتي في تصريحات نقلتها صحيفة -موندو ديبورتيفو- الإسبانية والكثير من وسائل الإعلام الرياضية العالمية قائلا " زملائي في الفريق يساعدونني كثيرا من أجل التأقلم سريعا مع الأجواء هنا في الدوري الإسباني والاندماج في الفريق، وقد قمت بعمل رائع مع أنسو فاتي في الهدفين الأول والثاني».

وكان اللاعبان قد تبادلا تسجيل وصناعة الهدفين الأول والثاني وسط تألق لافت من كليهما، ليساعدا برشلونة في حسم المباراة سريعًا.

وأضاف دي يونج مشيدًا بزميله أنسو فاتي: "إنه لاعب موهوب، وواثق جدًا في قدراته وإمكانياته وسيكون له مستقبل عظيم".

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