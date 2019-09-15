سيد عبد الحفيظ يتحدث عن مكافآت لاعبي الأهلي عقب الفوز على كانو سبورت

اكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إن لاعبي الفريق سيحصلون على مكافأة الفوز على فريق كانو سبورت وفقا لما تنص عليه اللائحة، وهناك أسس ولوائح تنظم العمل داخل النادي الأهلي يسير عليها الجميع.



وفاز الأهلي أمس على كانو سبورت بهدفين نظيفين أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، وهو ما يسهل من مهمة الفريق ويقربه من التأهل لدور المجموعات قبل لقاء العودة الذي يقام بالقاهرة نهاية الشهر الجاري.



وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة قادمة من غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من فجر غد الاثنين، حيث تغادر مطار مالابو في الواحدة بعد ظهر اليوم في رحلة تستغرق أكثر من عشر ساعات يتخللها ترانزيت مرتين في الكاميرون وأثيوبيا.