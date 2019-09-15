طبيب الأهلي يكشف موعد عودة أيمن أشرف للفريق

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن أيمن أشرف سينتظم بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام المقبلة.



وأضاف أن اللاعب عانى من إجهاد بسيط في العضلة الخلفية لن يعوقه عن المشاركة في التدريبات الجماعية عقب عودة الفريق للقاهرة.



وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدفين نظيفين على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في المباراة التي جرت مساء أمس السبت على استاد مالابو في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.