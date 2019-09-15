بشرى للمقبلين على الزواج.. برلمانى يكشف موعد استقرار أسعار الذهب

قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن تراجع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية متعلقة بوضعه كملاذ آمن يلجأ إليه الناس وقت الأزمات.



وأضاف النائب محمد بدراوى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه من حوالى شهر زادت وتيرة الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وبناءً عليه ارتفعت أسعار الذهب، وبدأ الناس يبتعدون عن البورصة والتعاملات فى البنوك.



وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أنه مع زيادة وتيرة التصريحات بين الصين وأمريكا ظهرت بوادر اتفاق بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء النزاع التجارى فيما بينهما خلال شهر أكتوبر المقبل، وبالتالى فإن حالة الفزع فى الأسواق من ارتفاع أسعار الذهب ستزول وبالتالى يعود الناس للاستثمار فى البورصة.



وتوقع النائب محمد بدراوى استقرار أسعار الذهب ووجود انخفاض بسيط فيها خلال شهر أكتوبر المقبل وعدم ارتفاعها مرة أخرى، وذلك بعد إنهاء النزاع التجارى بين الصين وأمريكا.



وكانت أسعار الذهب شهدت اليوم، الأحد 15 -9 - 2019 في مصر، تراجعا في مستهل تعاملات اليوم، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا إلى 691 جنيهًا للجرام بدون مصنعية، ونستعرض فيما يلي أسعار الذهب اليوم الأحد 15 -9 - 2019.



أسعار الذهب في مصر



واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15 -9 - 2019.



وجاءت أسعار الذهب اليوم الأحد 15 - 9 – 2019 على النحو التالي:



أسعار الذهب عيار 24



سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 789 جنيهًا.



أسعار الذهب عيار 21



وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 691 جنيها.



أسعار الذهب عيار 18



كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 592 جنيها.



سعر الجنيه الذهب



بلغ سعر الجنيه الذهب 5528 جنيهًا.



سعر الذهب بالمصنعية في محلات الصاغة



ويتراوح متوسط سعر الذهب بالمصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وكانت أسعار الذهب في مصر تراجعت خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقد جرام الذهب نحو 15 جنيهًا، بعد سلسلة من التراجعات في سعر الخام عالميًا.

