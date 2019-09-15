النائب محمد الحناوى: حديث الرئيس السيسي ضربة قاضية للشائعات والأكاذيب

أكد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يعرف إلا الحديث الصادق والموضوعي والنابع من قلبه وهو يتحدث بكل تلقائية مع شعبه، مشيرا إلى أن حديث الرئيس السيسي أمام المؤتمر الوطني الثامن للشباب أنهى بالضربة القاضية أكاذيب وسموم وإشاعات الخونة والارهابيين وقوى الشر والظلام ضد مصر وقائدها ومؤسساتها.



وقال " الحناوى " فى بيان له أصدره اليوم إن الرئيس السيسى كان صادقا كعادته دائما فى كل حرف وليس كلمة جاءت فى حديثه المباشر لجميع المصريين، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية الباسلة هى الشعب المصرى فالعلاقة بين الشعب وجيشه هى علاقة خاصة جدا وأبدية وهى من أسرار بقاء الدولة المصرية.



وأكد النائب محمد هانى الحناوى أن المؤامرات ضد مصر من الخونة والشياطين والإرهابيين لن تتوقف أبدا طالما ظلت مصر مرفوعة الهامة ترفض الهزيمة والانكسار وطالما استمرت بقيادة الزعيم البطل الرئيس السيسى فى تحقيق الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى فى جميع أنحاء البلاد.



وأشار إلى أن مصر بقائدها وجيشها الباسل وشرطتها الوطنية وشعبها العظيم أكبر من كل الأكاذيب والشائعات ولن تنكسر أو تركع أبدا إلا لله ومحاولة الخونة التشكيك في الثقة بين الشعب وقائده سيكون مصيرها الفشل الذريع فكلنا نثق فى الرئيس السيسى ونعطيه تفويضا على بيان لإدارة شئون الدولة المصرية وجيش مصر الباسل والعظيم موضع ثقة كل المصريين ومحاولات التشكيك هدفها ضرب أقوى جيش في المنطقة والرئيس السيسي يبني لمصر ولا يبني لشخصه، حرب الأكاذيب لن توقف القائد عن المضي في طريقه.



وقال " الحناوى " إن هؤلاء الخونة تناسوا أن الشعب المصرى كله أصبح على وعى وإدراك كاملين بجميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا وأنه يقف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى وأن أى محاولة لاختراق المصريين مصيرها الفشل الذريع.

