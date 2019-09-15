وكيل شباب البرلمان: حديث السيسى للمصريين حقق أهدافه لمواجهة الأكاذيب

أكد الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المصريين خلال المؤتمر الوطنى الثامن للشباب كان تاريخيا ونابعا من القلب ووصل إلى قلوب وعقول الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية وحقق جميع أهدافه لصالح مصر وشعبها فى مواجهة الإرهاب والشائعات والسموم والأكاذيب التى تبث ضد الدولة المصرية.



وقال " حسين " فى بيان له أصدره منذ قليل إن مصر أصبح لديها أكثر من 100 مليون مواطن لا يترددون لحظة فى الدفاع عن بقاء الدولة المصرية ومواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود وجميع الأكاذيب والشائعات والسموم التى يبثها الخونة والشياطين وقوى الشر والظلام والإرهاب ضد الدولة المصرية.



وأوضح الدكتور محمود حسين أن المجتمع المصرى والدولى مطالب بالإسراع فى تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى الواضحة والحاسمة لمواجهة الإرهاب وحروب الجيل الرابع، مشيدا بتأكيد السيسى أمام المؤتمر الوطنى الثامن للشباب بأن مصر لا يمكنها أن تنسى شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة خلال المواجهة التى تخوضها الدولة المصرية فى مواجهة الإرهاب وأننا ندفع ثمن مرتفع وعال لمواجهة ومجابهة التنظيمات الإرهابية.



وأعلن تأييده التام لتأكيد الرئيس السيسى بأننا تركنا أسباب التقدم الحقيقية التى اعتمدت عليها الكثير من دول العالم وأصبحنا نواجه الإرهاب وأن الإرهاب يسعى إلى استمرار الخراب والدمار فى الدول الأفريقية ورجال الدين يجب أن يدركوا حالة الإرهاب التى تعانى منها لأن الأديان السماوية لا تصطدم مع الحضارة الإنسانية.



كما أشاد بجميع القضايا التى استعرضها الرئيس السيسى أمام جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب وأكد أن ملف الإشاعات والأكاذيب أصبح لا يقل خطورة عن الإرهاب، خاصة أن غالبية الإشاعات والأكاذيب والسموم يتم بثها عبر منصات السوشيال ميديا التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التيارات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة، مؤكدا أن الرئيس السيسى كشف الأهداف الخبيثة وراء بث هذه الشائعات والسموم ضد مصر وشعبها ومن المؤكد ان المصريين أصبحت لديهم القدرة والكفاءة والنجاح فى افشال هذه المخططات الشيطانية.

