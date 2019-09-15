روتاري مصر ينظم ثلاث قوافل طبية في الإسكندرية والعامرية لخدمة 1017 حالة

ووفق بيان أصدره المكتب الإعلامي لمحافظ روتاري مصر، فإن روتاري مصر مستمر في تنظيم القوافل الطبية بهدف التجول في المحافظات المصرية عمومًا وفي المناطق الأكثر احتياجًا خصوصًا، بغرض توفير الخدمات الطبية والعلاجية الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا، وهو الأمر الذي يأتي اتساقًا والأهداف الروتارية النبيلة نحو ضرورة دعم الفئات الأكثر اححتياجًا في المجتمع.





من جهته، وجه الدكتور شريف والي، محافظ روتاري مصر، الشكر للدكتور جان جاك، عضو روتاري الإسكندرية مريوط، والدكتورة عبير عوض، مدرس باطني قصر العيني، وأعضاء لجنة القوافل الطبية برئاسة إيمان سلام، وعضوية فايق عبد الشهيد، ومحسن طريح، وممدوح أبو الحسن، ومي النجار، ومروة فاروق، وجيهان جمعة، ومجدي بدير، وفتيحة بوستار، وعبد العاطي قابيل، ومجدي السيد، وسمر وهبة، على دورهم في إنجاح القافلة الطبية التي استمرت يومين في محافظة الإسكندرية.







في إطار حرص روتاري مصر برئاسة محافظها الدكتور شريف والي على تنفيذ المبادرات الإنسانية التي تهدف لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الخدمات الأساسية والتي تتسق وتوجهات الدولة المصرية نحو تحقيق المزيد من التنمية والاهتمام بالجانب الخدمي والإنساني للمساهمة في رفع المعاناة عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، فقد أطلقت لجنة القوافل الطبية برئاسة إيمان سلام، ثلاث قوافل طبية بالاسكندرية والعامرية.فيما قالت إيمان سلام، رئيس لجنة القوافل الطبية في روتاري مصر، إن القافلة الطبية استمرت يومي 12 و 13 سبتمبر الجاري في وحدة برج العرب لطب الأسرة، كما أشارت إلى أنها تم تنظيمها بالتعاون مع روتاري كايرو ساوث وسفينكس وفير واي ومارين والإسكندرية غرب والإسكندرية مريوط والمنتزه ونيو كايرو، ولجنة تمكين المرأة برئاسة أميمة الشيخ وروتاراكت كايرو ساوث وروتاراكت مارين، وبالتعاون مع وزارة الصحة وقصر العيني.وأضافت إيمان سلام أن القافلة قدمت أكثر من 1017 خدمة طبية وعلاجية خلال عملها، والتي تمثلت في الكشف وتوزيع العلاج اللازم على الحالات التالية؛ 147 حالة باطني، و36 غدد و سكر، و56 تحليل سكر، و64 حالة جهاز هضمي، و36 حالة سونار، و160 حالة عظام، و180 حالة رمد، و190 تخصص أطفال، و62 جراحة مخ وأعصاب، و36 جراحة أطفال وتجميل، و40 حالة فحص ثدي، و10 معامل، لافتة إلى أن هناك مزيدا من القوافل الطبية سوف يتم تنظيمها في مناطق أخرى متفرقة من المحافظات المصرية.