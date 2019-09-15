النائب أمين مسعود يشيد بتفوق جامعة حلوان في التصنيفات الدولية

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بنجاح جامعة حلوان بالحفاظ على تواجدها على لائحة تايمز للعام الثاني على التوالي، إضافة إلى إحرازها هذا العام تقدما ملحوظا فى التصنيف بريطاني المنشأ وذلك للعام 2020.





وأكد "مسعود" فى بيان له أصدره اليوم أهمية تصريحات الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، التى أشار فيها إلى أن الجامعة تتميز بجودة عالية في مجال البحث العلمي والنشر الدولي لما تحتويه من قامات علمية كبيرة َوفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة وحرص الجامعة على التعاون مع المؤسسات الدولية لرفع مستوى البحث العلمي بالجامعة ورفع تصنيفها الدولي.





كما أوضح أن الجامعة تمتلك الإمكانيات وتتميز بتخصصاتها الفريدة، وتسعى الجامعة دائما أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة تعمل على دعم وتحفيز الباحثين في جميع القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الانسانية لتشجيع البحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي والذي يعد معيارا قويا في تصنيف الجامعات.





وأعرب النائب أمين مسعود عن ثقته فى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وجميع قيادات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة على تحقيق التفوق فى التصنيفات العالمية ، مشيدا بما تقوم به جامعة حلوان فى المساهمة الحقيقية فى تنمية المجتمعات المحيطة بها وحل المشكلات بها واستغلال الطاقات الكبيرة لدى طالبات وطلاب جامعة حلوان لصالح المجتمع خاصة فيما يتعلق بمواجهة مشكلات محو الأمية والنظافة والتجميل والتشجير وكل ما يتعلق بالقضايا الصحية وتوفيرها للأسر الأكثر احتياجًا.



