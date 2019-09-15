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برلمان

نائب: مؤتمرات الشباب فرصة حقيقية لزيادة الوعى ومد جسور الثقة مع الدولة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:45 م
النائب ماجد طوبيا
النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب بمحافظة قنا
ماجدة بدوى
قال النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب بمحافظة قنا، إن مؤتمرات الشباب تمثل محورا مهما للدولة المصرية، خاصة أن القضايا والموضوعات التى يتم طرحها تهم الجميع وليس الشباب فقط، وكيف يكون للشباب دور فى التصدى للشائعات وزيادة الوعى فى المجتمع.

وأوضح طوبيا فى بيان صحفى له، أن الشباب هم المحور الأساسي للدولة المصرية، خاصة أن الانتظام فى تنظيم هذه المؤامرات يساهم فى رفع وعى الشباب المصرى، وتشجيعه على الانخراط فى العمل السياسى ورفع الوعى السياسى لديه، وتزايد أهمية هذه اللقاءات ينبع من وضعها مخرجات النقاش موضع التنفيذ وهو ما يحدث دائما مع التوصيات التى يعلنها الرئيس.

وأشاد عضو البرلمان بأهمية جلسة "اسأل الرئيس" التى تعقد فى كافة المؤتمرات التى عقدت خلال الفترة السابقة، والتى يتم الاستماع فيها لكافة الأسئلة التى تدور فى أذهان الشباب، ويجيب عليها الرئيس بشفافية ومصداقية، وهذا يعنى قطع الطريق على المشككين فى حجم الإنجازات التى نشهدها على الأرض المصرية خلال السنوات القليلة الماضية.

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