400 ألف دولار.. البنك التجاري الدولي يعلن زيادة الدعم للاعبي الإسكواش

انطلق المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل البطولتين "‎‎سي أي بي بطولة العالم للاسكواش سيدات 2019-2020" و " سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2019" البلاتينيه والتي ستقام في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.



تأتى تلك البطولات لتؤكد على الانجازات الرائعة التي حققتها مصر في مجال الإسكواش، حيث استحوذ اللاعبين المصريين على أعلى تصنيفات الإسكواش العالمية، بالإضافة الي الدور الذي تلعبه هذه البطولات في تنشيط السياحة والترويج لمصر كدولة امنة قادرة على تنظيم الاحداث والبطولات العالمية.



وأعلن البنك التجاري الدولي CIB وشركة IEVENTS اليوم تفاصيل البطولتين "‎‎سي أي بي بطولة العالم للاسكواش سيدات 2019-2020" و " سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2019" البلاتينيه والتي ستقام في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2019.



جاء ذلك فى مؤتمر صحفى بأحد فنادق القاهرة بحضور هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب -البنك التجاري الدولي CIB..و حسين أباظة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB و ليي بيتشيل رئيس العمليات – الاتحاد الدولي لمحترفين الاسكواش ..وعاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش زأحمد يوسف, رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي زعمرو منسي، مدير البطولة والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة IEVENTS



كما حضر المؤتمر علي فرج المصنف الأول عالميا ورنيم الوليلي المصنفة الأولي عالميًا بالإضافة إلى الفنان حازم امام وغيره من الابطال



وتم الإعلان خلال المؤتمر عن رفع قيمة دعم المسابقة هذا العام ..لأكثر من ٤٠٠ الف دولار .



يذكر أن تلك البطولات تأتى لتؤكد على الانجازات الرائعة التي حققتها مصر في مجال الإسكواش، حيث استحوذ اللاعبين المصريين على أعلى تصنيفات الإسكواش العالمية، بالإضافة الي الدور الذي تلعبه هذه البطولات في تنشيط السياحة والترويج لمصر كدولة امنة قادرة على تنظيم الاحداث والبطولات العالمية.