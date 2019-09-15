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مرأة

بـ فستان فوشيا.. سلمى أبو ضيف تشعل السوشيال ميديا

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:07 م
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
قسم المرأه
نشرت سلمى أبو ضيف صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فى أحدث جلسة تصوير.

وظهرت سلمى أبو ضيف بفستان فوشيا مجسم، ووضعت ميكب بالألوان الترابية التي تناسب بشرتها، ووضعت ماسكرا أبرزت جمال عينيها.

ولم تتكلف فى اختيار الإكسسوارات واكتفت بسلسلة وثلاث أساور، وتركت شعرها الاسود منسدلاً على كتفيها مما أعطى رونقاً لإطلالتها.

وإليكم الصور التى تبرز تفاصيل إطلالتها..

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