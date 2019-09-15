تعاون بين العربية للتصنيع وجامعة أسيوط.. تدشين مستشفى 2020 لعلاج مرضى الأورام

شهد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، الاحتفال بتدشين مستشفي 2020 وتوقيع بروتوكول تعاون لإنشاء وتجهيز المستشفي ,الذي يعد أكبر صرح طبي بالصعيد وفقا لأحدث النظم الطبية العالمية.



في هذا الصدد، أكد الفريق "التراس" أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركة في كافة المشروعات القومية المجتمعية, مشيرا أن الهيئة تضع كافة إمكانياتها اللازمة لإنشاء وتجهيز مستشفي 2020 لعلاج الأورام وبالتعاون مع أكبر الشركات الإستشارية المتخصصة في هذا المجال.



وأضاف التراس أنه تم الإتفاق علي الإسراع بالخطوات التنفيذية لإنشاء المشروع القومي لمستشفي 2020 الجامعي لعلاج الأورام بجامعة أسيوط, إستغلالا للقدرات التصنيعية بالشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية التابعة للهيئة العربية للتصنيع , مشددا علي عدم تحميل ميزانية الدولة أي أعباء مادية.



وأشار "التراس " أن بنود البروتوكول دخلت حيز التنفيذ , حيث سبق إسناد أمر التصميم الهندسي لمستشفي 2020 للهيئة , مؤكدا أن خدمة ما بعد البيع تُمثل مسئولية مُستدامة بكافة مشروعات الهيئة العربية للتصنيع.



من جانبه، أشاد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، بإمكانيات الهيئة العربية للتصنيع التصنيعية والتي تضاهي المعايير القياسية العالمية , مشيرا أن الهيئة تقوم بوضع الرسومات الفنية لهذا المشروع الضخم بالتعاون مع بعض الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال مثل شركة فيتال كونسبت الالمانية للإستشارات الهندسية ومكتب افيسيو للإستشارات الهندسية الذي سبق وضع تصميم مستشفي 57357.



كما أوضح "الجمال" أن الهيئة العربية للتصنيع تمتاز بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات في سبيل إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلي مُستويات الجودة والسرعة، موضحا أن هذه المجالات متعددة وذكر منها توريد المعدات الطبية اللازمة للمستشفيات ومولدات الطاقة وكذلك إحلال وتجديد البنية التحتية والتحول الرقمي , بالإضافة إلي الدعم المستمر المقدم من الهيئة للمؤتمرات العلمية بالجامعة.